Beşiktaş deplasmanda galip….A.Demirspor 1 - Beşiktaş 4
Spor Toto Süper Lig 35. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elnil ve İlker Takpak hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 19.dakikasında A.Demirspor Younes Belhanda ile 1-0 öne geçti.23.dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.45.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 46.dakikada Beşiktaş Gedson Fernandes ile 2-1 öne geçti.48.dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola, Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.52.dakikada Beşiktaş’ta Omar Colley sarı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 74 yaparken, Adana Demirspor 63 puanda kaldı.
Süper Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda Ümraniyespor evde MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek Süper Lig’e veda etti.Günün bir diğer maçında ise Antalyaspor evinde Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig 36.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF