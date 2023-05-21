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Beşiktaş deplasmanda galip….A.Demirspor 1 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 35. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yendi.

21 Mayıs 2023 Pazar 21:12
Beşiktaş deplasmanda galip….A.Demirspor 1 - Beşiktaş 4

Beşiktaş deplasmanda galip….A.Demirspor 1 - Beşiktaş 4

   Spor Toto Süper Lig 35. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Candaş Elnil ve İlker Takpak hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 19.dakikasında A.Demirspor Younes Belhanda ile 1-0 öne geçti.23.dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.45.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46.dakikada Beşiktaş Gedson Fernandes ile 2-1 öne geçti.48.dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola, Beşiktaş’ta Salih Uçan sarı kart gördü.52.dakikada Beşiktaş’ta Omar Colley sarı kart gördü.

   72.dakikada A.Demirspor’da Kevin Rodrigues sarı kart gördü.73.dakikada beşiktaş Cenk Tosun’un penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.73.dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerini Henry Onyekuru’ya bıraktı.81.dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.85.dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.86.dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli yerini Gökhan İnler’e bıraktı.Beşiktaş’ta ise Salih Uçan yerini Necip Uysal’a bıraktı.90.dakikada A.Demirspor'da Younes Belhanda yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.90+5.dakikada A.Demirspor kalecisi Ertaç Özbir sarı kart gördü.90+5.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın penaltı golüyle skoru 4-1 yaptı.90+6.dakikada Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ve Nathan Redmond oyundan çıktılar.Yerine Umut Meraş ve Alexandru Maxim oyuna girdiler.90+8.dakikada beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yerini Jackson Muleka'ya bıraltı.  

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 74 yaparken, Adana Demirspor 63 puanda kaldı.

   Süper Lig’de bugün oynanan diğer maçlarda Ümraniyespor evde MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilerek Süper Lig’e veda etti.Günün bir diğer maçında ise Antalyaspor evinde Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig 36.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporBeşiktaş
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