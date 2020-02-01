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Beşiktaş deplasmanda kazandı

 Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 20:58
Beşiktaş deplasmanda kazandı

Beşiktaş deplasmanda kazandı

   Beşiktaş Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın, ilk maçında üç puanla tanışırken, Beşiktaş'ın ligde süren iki haftalık galibiyet hasreti sona erdi.

   Beşiktaş Burak Yılmaz'ın 29. dakikada attığı golle öne geçerken, Çaykur Rizespor, 36. dakikada Skoda ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda Beşiktaş'a göre daha net fırsatlar bulan Çaykur Rizespor, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Maçın sonucunu Gökhan Gönül'ün 79. dakikada attığı gol belirledi.

   Karşılaşmada Beşiktaş savunmasında yapılan hatalar dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekibin yediği gol dışında savunma hattına yapılan hatalara rağmen Çaykur Rizespor, girdiği pozisyonlarda bir golden fazlasını değerlendiremedi.

   Sergen Yalçın, ilk maçında Göztepe maçının 11'den 4 değişikliğe gitti. Göztepe karşısında cezalı duruma düşen Necip´in yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boyd´un yerine ilk 11´de Gökhan, Caner, Ljajic ve cezası biten Elneny yer aldı.

   Beşiktaş'ın başındaki ilk maçında Sergen Yalçın'ın taktiksel değişikliğe gittiği gözlendi. Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya göre daha hızlı hücum hattına çıkmaya çalışırken, ön alanda yaptığı presle de dikkat çekti.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşÇaykur Rizespor
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