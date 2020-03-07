Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de heyecan devam etti. Galatasaray derbisi öncesi konuğu Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş, 43 puana yükseldi. Tehlike hattında yer alan Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Beşiktaş 4'te Burak'ın penaltı golüyle perdeyi açtı, 90+2'de ise Ankaragücü'nden İlhan Parlak yine penaltı noktasından skoru 2-1 olarak tayin etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sergen Yalçın yönetiminde oyun olarak taraftarın beğenisini kazanan Beşiktaş, iyi oyununu seri galibiyetlere dönüştürmek amacıyla çıktığı maçtan 2-1 galip ayrılmayı bildi.Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş, 4'te Atiba'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 6'da Burak Yılmaz beyaz noktadan hata yapmadı. 89'da Ljajic'in muhteşem golüyle skor 2-0 oldu. 90+2'de İlhan Parlak penaltıdan skoru tayin etti: 2-1.Beşiktaş bu sonuçla 43 puana yükseldi ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.Tehlike hattından çıkmak isteyen Ankaragücü ise bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı.Beşiktaşlı futbolcular önünde cinayete kurban giden kadınların isimlerinin yer aldığı arkasında ise "Eşitsizliğe karşı defanstayız" yazan tişörtlerle ısınma bölümünde sahaya çıktı.

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