Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti

Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yunanistan'ın Paok takımına 3-1 yenilerek Devler Kigi'ne veda ett.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 07:32
Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti

Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti

   Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yunanistan'ın PAOK takımına 3-1 yenilerek Devler Kigi'ne veda ett.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı PAOK Beşiktaş maçı ile başladı. Ülkemizin temsilcileri arasında yeni sezonda sahaya ilk çıkan Beşiktaş oldu. Kartal, Selanik deplasmanında ilk 30 dakikada yediği üç golle 3-1 mağlup olarak Devler Ligi macerasını noktaladı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

   İlk yarıda gelen gollerle PAOK turu geçerken Beşiktaş özellikle maçın başında oldukça etkisiz bir performans sergiledi. Üç gol de Lens'in savunduğu taraftan gelince Hollandalı eleştirilerin odağı oldu.PAOK turu, 7'de ve 24'te Tzolis ve 30'da Pelkas'ın golleriyle geçerken Beşiktaş'ın tek sayısı 37'de Larin'den geldi. PAOK ayrıca 41'de Akpom'la bir penaltı atışından faydalanamadı, Akpom'un penaltısını Ersin kurtardı.

   Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan seribaşı olarak devam edecek.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPAOK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve Azerbaycan “FIDE Satranç Olimpiyatı”na Birlikte Hazırlanıyor
Türkiye ve Azerbaycan “FIDE Satranç Olimpiyatı”na Birlikte Hazırlanıyor
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
TransAnatolia 10.yılında Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başladı
Çılgın Sayısal Loto’nun 50 milyon'luk ikramiyesi devretti
Çılgın Sayısal Loto’nun 50 milyon'luk ikramiyesi devretti
VFŞL’de lig aşaması tamamlandı
VFŞL’de lig aşaması tamamlandı
Süper Loto’nun ilk çekilişinde 25.5 Milyon TL devretti
Süper Loto’nun ilk çekilişinde 25.5 Milyon TL devretti
Ziraaat Türkiye Kupası Trabzonspor'un
Ziraaat Türkiye Kupası Trabzonspor'un
Süper Lig'den düşme kaldırıldı | Yabancı oyuncu düzenlenmesi ertelendi
Süper Lig'den düşme kaldırıldı | Yabancı oyuncu düzenlenmesi ertelendi
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Göztepe 3- DG Sivasspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim