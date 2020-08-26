Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti

Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yunanistan'ın PAOK takımına 3-1 yenilerek Devler Kigi'ne veda ett.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı PAOK Beşiktaş maçı ile başladı. Ülkemizin temsilcileri arasında yeni sezonda sahaya ilk çıkan Beşiktaş oldu. Kartal, Selanik deplasmanında ilk 30 dakikada yediği üç golle 3-1 mağlup olarak Devler Ligi macerasını noktaladı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

İlk yarıda gelen gollerle PAOK turu geçerken Beşiktaş özellikle maçın başında oldukça etkisiz bir performans sergiledi. Üç gol de Lens'in savunduğu taraftan gelince Hollandalı eleştirilerin odağı oldu.PAOK turu, 7'de ve 24'te Tzolis ve 30'da Pelkas'ın golleriyle geçerken Beşiktaş'ın tek sayısı 37'de Larin'den geldi. PAOK ayrıca 41'de Akpom'la bir penaltı atışından faydalanamadı, Akpom'un penaltısını Ersin kurtardı.

Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan seribaşı olarak devam edecek.

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