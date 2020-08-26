Beşiktaş Devler Ligi'ne erken veda etti
Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Yunanistan'ın PAOK takımına 3-1 yenilerek Devler Kigi'ne veda ett.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı PAOK Beşiktaş maçı ile başladı. Ülkemizin temsilcileri arasında yeni sezonda sahaya ilk çıkan Beşiktaş oldu. Kartal, Selanik deplasmanında ilk 30 dakikada yediği üç golle 3-1 mağlup olarak Devler Ligi macerasını noktaladı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.
Beşiktaş, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan seribaşı olarak devam edecek.
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