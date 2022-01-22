Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş direklere takıldı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. Hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 15:49
Beşiktaş direklere takıldı

Beşiktaş direklere takıldı

     Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. Hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmaya Beşiktaş etkili başladı. İlk yarıda Beşiktaş rakip kalede gol aradı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı 25. dakikada Yeni Malatyaspor direkği geçemedi. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç çok sert bir şut çekti, top direkten geri geldi..Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

   Karşılaşmanın  ikinci yarısında Malatya oyunu dengelemek istedi. Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. 77. dakşkada Beşiktaş direğe takıldı. Savunma arkasına gönderilen topu Batshuayi ceza sahası içerisine indirdi. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gelişine topa dokundu, top direkten geri geldi.Yeni Malatyaspor yediği golden sonra ataklarını sıklaştırdı. Tetteh ve Adem Büyük'ün de sonradan oyuna dahil olmasıyla ataklarını sıklaştıran Yeni  Malatyaspor 84. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.89. dakikada Beşiktaş'ta Pjanic serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Vida kafa vuruşunu yaptı top direkten geri döndü. Dönen topa Batshuayi şutunu attı, top direğe çarparak auta çıktı.Karşılaşmanın  geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

Süper Lig 23. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 24. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 22.01.2022 15:55
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'a evinde ağır yaralı
Galatasaray'a evinde ağır yaralı
VakıfBank’tan, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı tarife: 3-0 
VakıfBank’tan, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı tarife: 3-0 
Fenerbahçe 2 - Altay 1
Fenerbahçe 2 - Altay 1
Trabzonspor 1 - Giresunspor 1
Trabzonspor 1 - Giresunspor 1
F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1
F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1
Hatayspor 4 - Galatasaray 2
Hatayspor 4 - Galatasaray 2
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 1
Lider Trabzonspor, Sivas'a takıldı
Lider Trabzonspor, Sivas'a takıldı
Beşiktaş 1 - Gaziantep FK 0
Beşiktaş 1 - Gaziantep FK 0
Fenerbahçe evinde yenildi
Fenerbahçe evinde yenildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim