Beşiktaş direklere takıldı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. Hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmaya Beşiktaş etkili başladı. İlk yarıda Beşiktaş rakip kalede gol aradı ancak aradığı golü bir türlü bulamadı 25. dakikada Yeni Malatyaspor direkği geçemedi. Sağ kanatta Mustafa Eskihellaç çok sert bir şut çekti, top direkten geri geldi..Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Malatya oyunu dengelemek istedi. Beşiktaş 61. dakikada Alex Teixeira'nın golüyle 1-0 öne geçti. 77. dakşkada Beşiktaş direğe takıldı. Savunma arkasına gönderilen topu Batshuayi ceza sahası içerisine indirdi. Genç futbolcu Emirhan İlkhan gelişine topa dokundu, top direkten geri geldi.Yeni Malatyaspor yediği golden sonra ataklarını sıklaştırdı. Tetteh ve Adem Büyük'ün de sonradan oyuna dahil olmasıyla ataklarını sıklaştıran Yeni Malatyaspor 84. dakikada Adem Büyük'ün penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi.89. dakikada Beşiktaş'ta Pjanic serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Vida kafa vuruşunu yaptı top direkten geri döndü. Dönen topa Batshuayi şutunu attı, top direğe çarparak auta çıktı.Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Philip, Mustafa, Aabid, Sadık, Mehdi, Azubuike, Semih, Mounir, Hafez, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi

Süper Lig 23. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

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Tablolar:TFF