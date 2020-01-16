Beşiktaş Erzurum'da dondu kaldı

BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam etti. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki ekip Erzurum’da kozlarını paylaşırken avantajı elde eden ev sahibi oldu. Nefes kesen maçı 3-2’lik skorla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kazandı.

Eksikleri ile dikkat çeken Beşiktaş, eksiklere rağmen as kadrosuna oldukça yakın bir kadroyla sahaya çıkarken soğuk hava ve kötü zemin nedeniyle siyah-beyazlılar etkili olamadı. Seyircisinin de desteği ile ev sahibi sahadan galip ayrılmayı başardı. Eşleşmede rövanş 22 Ocak’ta Vodafone Park’ta oynananacak.

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Hamroun, Rashad, Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Nkoudou, Diaby, Caner, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı