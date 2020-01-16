Beşiktaş Erzurum'da dondu kaldı
BB Erzurumspor Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam etti. Çeyrek finale adını yazdırmak isteyen iki ekip Erzurum’da kozlarını paylaşırken avantajı elde eden ev sahibi oldu. Nefes kesen maçı 3-2’lik skorla Büyükşehir Belediye Erzurumspor kazandı.
Eksikleri ile dikkat çeken Beşiktaş, eksiklere rağmen as kadrosuna oldukça yakın bir kadroyla sahaya çıkarken soğuk hava ve kötü zemin nedeniyle siyah-beyazlılar etkili olamadı. Seyircisinin de desteği ile ev sahibi sahadan galip ayrılmayı başardı. Eşleşmede rövanş 22 Ocak’ta Vodafone Park’ta oynananacak.
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Osman, Merthan, Hasan, Ba, Batuhan, Yusuf Emre, İbrahim, Hamroun, Rashad, Oltan
TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Nkoudou, Diaby, Caner, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı