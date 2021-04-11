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Beşiktaş, Erzurum deplasmanından üç puanla dönüyor. 

Süper Lig 34. hafta maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi.

11 Nisan 2021 Pazar 20:46
Beşiktaş, Erzurum deplasmanından üç puanla dönüyor. 

Beşiktaş, Erzurum deplasmanından üç puanla dönüyor. 

   Süper Lig 34. hafta maçında Beşiktaş, BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi.Beşiktaş, Cyle Larin'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Erzurumspor, 16. dakikada Leo'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi.26.dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti.39. dakikada BB Erzurumspor, Emrah Başsan'ın attığı golle durumu 2-2 yaptı.İlk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'in golüyle 3-2 öne geçti.86. dakikada Beşiktaş, Göhan Töre ile 4-2 öne geçti.Karşılaşmayı Beşiktaş 4-2 kazandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 70 yaparken, BB Erzurumspor 28 puanda kaldı.35. hafta Beşiktaş evinde MKE Ankaragücü ile oynarken, BB Erzurumspor deplasmanda Yukatel denizlispor'la karşılaşacak. 

Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Leo, Petrus, Omolo, Enver Cenk, Aatif, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan Toköz, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Cenk Tosun

 

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporBeşiktaş
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