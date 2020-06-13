Beşiktaş evinde ağır yara aldı

Beşiktaş evinde Antalyaspor'a 2-1 yenildi.Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda rakibinin iki golüne engel olamayan Beşiktaş, ikinci yarıda akıl almaz goller kaçırdığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk yarıda Antalyaspor'un hızlı hücumlarda bulduğu gollere engel olamadı

İkinci yarıda oyuncu değişikliğine giden Sergen Yalçın Ljajic ve Nkoudou'yu oyuna alarak skoru değiştirmeyi hedefledi. Bambaşka bir kimliğe bürünen Beşiktaş, ikinci yarıda rakibine ağır bir baskı kurdu. Girdiği birçok net pozisyondan faydalanamayan Beşiktaş, sadece bir gol bulunca yenilgiden kurtulamadı.Beşiktaş bu sonuçla 44 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 36'a çıkardı.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.