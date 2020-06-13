Beşiktaş evinde ağır yara aldı
Beşiktaş evinde Antalyaspor'a 2-1 yenildi.Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarıda rakibinin iki golüne engel olamayan Beşiktaş, ikinci yarıda akıl almaz goller kaçırdığı karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ilk yarıda Antalyaspor'un hızlı hücumlarda bulduğu gollere engel olamadı
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.
Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.