Beşiktaş evinde şokta

Beşiktaş evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. İki ekip kıran kırana geçen nefes kesen mücadelede Yeni Malatyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş 27 puanda kaldı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste üç deplasman beraberliğinin ardından bu kez kritik bir üç puan elde etti. Bifouma'nın 85'te, Jahovic'in ise 90+9'da penaltıdan attığı goller Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ın 8 maçlık yenilmezlik ve 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin mağlup olduğu, Galatasaray'ın ise 2 puan kaybettiği haftada ağır yara alan Beşiktaş, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi fırsat tepti.

(Sözcü)