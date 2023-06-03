Beşiktaş farklı kazandı....Kasımpaşa 2 - Beşiktaş 5

Spor Toto Süper Lig 37.hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’yı 5-2 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 10.dakikasında Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.20.dakikada Beşiktaş Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.30.dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın 45+3.dakikasında Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile 3-0 öne geçti.58.dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradibovic ve yasin Özcan oyundan çıktılar.Yerine Fode Koita ve mounir Choular oyuna girdiler.62.dakikada Kasımpaşa Aytaç Kara ile skoru 3-1 yaptı.68.dakikada Beşiktaş’ta Jacksan Muleka yerini Tayfur Bingöl’e bıraktı.79.dakikada Beşiktaş Tayfur Bingöl ile 4-1 öne geçti.82.dakikada Beşiktaş’ta Arthur Masuaku sarı kart gördü.

83.dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric yerini Berat Kalkan’a bıraktı.85.dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Call yerini Ahmet Ergin’e bıraktı.86.dakikada Kasımpaşa Ryan Donk ile skoru 4-2 yaptı.90+2.dakikada Beşiktaş’ta Vincent Aboubar, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal ve Salih Uçan oyundan çıktılar.Yerine Kerem Atakan Kesgin, Umut Meraş, Atiba Hautchinson ve Berkay Vardar oyuna girdiler.90+10.dakikada Beşiktaş penaltı kazandı.Atiba Hautchinson penaltı atışından skoru 5-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’yı 5-2 yendi.

Süper Lig 37.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 37.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 38.Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF