Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Anlamlı Maç





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, “Dünya Engelliler Günü” kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla 2 Aralık 2021 Perşembe günü tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenleyecek. İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sporuna büyük katkılar sunan üç köklü spor kulübünün oyuncuları parkeye çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaşacağı bu özel günün ilk müsabakasında basketbolcular birbirlerine karşı mücadele edecek, ikinci müsabakada ise protokol üyelerinin de yer alacağı ekipler arasında maç yapılacak.





Skor tabelasının aktif edilmeyeceği karşılaşmalarda kazanan dostluk olacak. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edilecek.Spor İstanbul, pandemi öncesi dönemde şehrin dört bir yanındaki tesislerinde 12 farklı branşta tüm engel gruplarında, dokuz bin İstanbullu vatandaşa spor hizmeti sundu. Tesislerde verilen hizmetlerin yanı sıra organize edilen etkinlikler ile engelli vatandaşlara yarışma deneyimi kazandırılıyor. Bu müsabakalarda başarı elde edenlerin ise ilgili federasyonlara yönlendirilerek lisanslı sporcu olmaları sağlanıyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAKKINDA

Birleşmiş Milletler, 1992 yılında 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü olarak kabul etmiştir. Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her sene 3 Aralık'ta dünya çapında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.