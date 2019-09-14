Beşiktaş Gaziantep'te çöktü

Beşiktaş Gaziantep'te oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.6'da Vida penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart gördü! Dakika 8'de Twumasi ile skor 1-0. İlk yarıda Gazişehir üst üste fırsatlar kaçırdı. 58'de Güray Vural ile skor 2-0 oldu. 75'te Kayote ve Elneny kırmızı kart gördü! 81'de Chibsah'ın golü önce geçersiz sayıldı ardından VAR ile gol kararı çıktı! 83'te Umut Nayir'in golüyle skor 3-1 oldu! 85'te Atiba'nın golüyle skor 3-2.

GAZİŞEHİR: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N’Koudou, Diaby, Güven Yalçın

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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