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Beşiktaş, Hatayspor puanları paylaştı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 20:42
Beşiktaş, Hatayspor puanları paylaştı

Beşiktaş, Hatayspor puanları paylaştı

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.Zaman zaman yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Beşiktaş 16. dakikada, Michy Batshuay ile 1-0 öne geçti.Konuk Hatayspor bu gole 41. dakikada Saba Lobjanidze ile cevap verdi.45. dakikada Hatayspor'da Ayoub El Kaabi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Beşiktaş'ta Can Bozdogan sarı kart gördü.62. dakikada Hatayspor'da Onur Ergün sarı kart gördü.85. dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı.Beşiktaş'ta Rosier tahlikenin büyümesini engelledi.90.dakikada Hatayspor'da Sam Adekugbe sarı kart gördü.90+6. dakikada Hatayspor'da Ruben Ribeiro oyundan çıkarken ağır hareketler nedeniyle sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi

Hatayspor:: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Mehdi, Saba, El Kaabi, Diouf

Süper Lig 30. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 30. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF 

Son Güncelleme: 19.03.2022 21:07
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHatayspor
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