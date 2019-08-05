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Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi

Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'da girdiği kampta sürdüren Beşiktaş, 4'ncü hazırlık maçında İtalyan takımı Brescia'ya 2-0 yenildi

Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi

Süper Lig hazırlıklarını Avusturya'da girdiği kampta sürdüren Beşiktaş, 4'ncü hazırlık maçında İtalyan takımı Brescia'ya 2-0 yenildi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 01:30
Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi

Beşiktaş hazırlık maçında İtalyan ekibe yenildi


Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, buradaki dördüncü hazırlık maçında İtalya ekibi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Avusturya'daki 4. maçında da gol atamadı. Beşiktaş, Brescia maçı ile beraber 12 gün süren Avusturya kampında yaptığı 4 hazırlık maçıyla tamamladı. Ekip Türkiye'de 2 günlük tatilin ardından çarşamba günü idmana çıkıyor. 

Beşiktaş, Brescia maçı ile beraber 12 gün süren Avusturya kampını tamamladı. Karşılaşmanın ardından Salzburg Havaalanına gidecek olan kafile, buradan kalkacak özel uçakla Türkiye'ye dönecek. Siyah beyazlılar 2 gün izin yapacak ve hazırlıklarına 7 Ağustos akşamı saat 19.00'da yapacağı idman ile devam edecek.


Süper Lig Yeni sezon hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki dördüncü hazırlık maçında Brescia ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, 45+2 ve 54'te Donnarumma'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, üst üste 4. hazırlık maçında da gol atamadan Türkiye'ye dönüyor.

Eibar ve Udinese'ye 2-0 yenilen Kartal, Apollon Larisas ile 0-0 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, ilk yarıda sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.


LENS SAĞ BEKTE OYNADI

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakat futbolcuların çokluğundan dolayı Brescia karşısına genç futbolculardan takviyeli bir kadro ile çıkarken, Jeremain Lens karşılaşmaya sağ bekte başladı. Necip Uysal ise yine joker oyuncu olarak Vida ile birlikte savunmanın göbeğinde yer aldı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Mirin haricinde as takım oyuncusu yoktu. Siyah beyazlıların Brescia maçı 11'i Karius-Lens-Vida-Necip-Caner-Oğuzhan-Muhayer-Erdem-Quaresma-Boyd ve Güven'den oluştu.

Beşiktaş önceki 3 hazırlık maçında olduğu gibi oyun kurmakta ve pozisyon bulmakta zorlandı. Beşiktaş'ın orta sahası pres yediği anlarda top kayıpları yaparken, rakip takım Brescia ise özellikle defans arkasına attığı toplarla 3 net pozisyona girdi.

Bu pozisyonlarda kaleci Kairus'un başarılı kurtarışları ilk yarıya damga vurdu. Ancak İtalyan ekibi defans arkasına attığı toplardan 45'inci dakikada golü buldu ve Donnarumma Alfredo ile devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da pozisyona girmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş, 53'üncü dakikada yine Donnaruma Alfredo'nun attığı golle 2-0 geriye düştü.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı değişiklikler de skoru değiştirmeye çare olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Beşiktaş Avusturya kampında yaptığı 4 hazırlık maçını da gol atamadan bitirmiş oldu.

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