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Beşiktaş ilk yarıda işi bitirdi

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Denizlispor’u 3-0 mağlup etti.

26 Şubat 2021 Cuma 20:59
Beşiktaş ilk yarıda işi bitirdi

Beşiktaş ilk yarıda işi bitirdi

   Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Geçtiğimiz haftayı Bay geçen Beşiktaş’ın, Denizlispor ile 11 gün sonra karşılaştığı maçta goller Larin, Aboubakar ve Ljajic’ten geldi. Denizlispor’da Sagal’ın bir şutu direkten döndü. Siyah-beyazlı ekip, puan olarak lider Galatasaray’ı yakaladı. Denizlispor ise ateş hattından çıkamadı.Karşılaşmanın 16.dakikasında Vida'nın kısa düşen pasında topu kapan Mesanovic'in, şutu Welinton'a çarparak kornere çıktı.22. dakikada Larin,Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı.38.dakikada Beşiktaş Aboubakar'ın vuruşu ile durumu 2-0 yaptı.39. dakikada Beşiktaş Ljajic'le 3golünü buldu.İlk yarı beşiktaş'ın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 81.dakikada Sagal’ın ortasında topla buluşan Rodallega’nın göğüs kontrolü sonrası çektiği sert şut kaleyi bulmadı.88.dakikada Rosier’in ortasında penaltı noktasında topla buluşan Hasic’in gelişine yaptığı vuruşu Cenk kornere çeldi.90+3. dakikada Larin’in pasında sol çaprazda topla buluşan Hasic’in sert vuruşunu Cenk kornere çeldi.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Bu galibiyetle puanını 54 yapan Beşiktaş, averajla lider Galatasaray’ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Denizlispor ise 21 puanda kalarak maç fazlasıyla 19. sırada yer aldı.

Son Güncelleme: 27.02.2021 00:19
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDenizlispor
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