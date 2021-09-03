Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği oyuncuların listesini UEFA'ya gönderdi.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini belirledi.Belirlenen listede Barcelona'dan yapılan transfer Miralem Pjanick kadroda yer aldı.
2021-22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımızda forma giyecek futbolcularımızın listesi şöyledir:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ,Alex Teixeira