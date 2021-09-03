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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği oyuncuların listesini UEFA'ya gönderdi.

03 Eylül 2021 Cuma 20:22
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

   Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için belirlediği oyuncuların listesini UEFA'ya gönderdi.Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oyuncu listesini belirledi.Belirlenen listede Barcelona'dan yapılan transfer Miralem Pjanick kadroda yer aldı.  

 Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi.    

 2021-22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımızda forma giyecek futbolcularımızın listesi şöyledir:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ,Alex Teixeira

Son Güncelleme: 03.09.2021 20:33
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar LigiBeşiktaş
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