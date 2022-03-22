Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

 Beşiktaş'ta, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor..

22 Mart 2022 Salı 18:22
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

     Beşiktaş'ta, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor..Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile üst üste kötü sonuçlar alınmasının ardından yeni teknik direktör konusunda kesin karara vardı.Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerien Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

   Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi. Valerien Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspordeplasmanında çıkacak.

   46 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. Sezon başında göreve başladığı Albion ile 31 maça çıkan Ismael, Şubat ayında görevinden ayrılırken 1.45 maç başına galibiyet puanı elde edebildi.Teknik direktörlük kariyerine Almanya’nın Hannover 96’nın rezerv takımında başlayan Ismael, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşValerien Ismael
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı
Galatasaray Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı
İstanbul Yarı Maratonu tanıtımı Metaverse evreninde gerçekleştirildi
İstanbul Yarı Maratonu tanıtımı Metaverse evreninde gerçekleştirildi
Muhteşem Fenerbahçe
Muhteşem Fenerbahçe
Gaziantep FK, Galatasaray'ı üç golle geçti
Gaziantep FK, Galatasaray'ı üç golle geçti
Beşiktaş, Hatayspor puanları paylaştı
Beşiktaş, Hatayspor puanları paylaştı
Lider Trabzonspor ikinci yenilgisini üç penaltı golü ile aldı
Lider Trabzonspor ikinci yenilgisini üç penaltı golü ile aldı
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Derbide kazanan Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1
Derbide kazanan Galatasaray...Galatasaray 2 - Beşiktaş 1
Fenerbahçe'den gol yağmuru
Fenerbahçe'den gol yağmuru
Lider Trabzonspor dolu dizgin
Lider Trabzonspor dolu dizgin

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim