Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ta, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor..Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile üst üste kötü sonuçlar alınmasının ardından yeni teknik direktör konusunda kesin karara vardı.Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerien Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi. Valerien Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspordeplasmanında çıkacak.

46 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. Sezon başında göreve başladığı Albion ile 31 maça çıkan Ismael, Şubat ayında görevinden ayrılırken 1.45 maç başına galibiyet puanı elde edebildi.Teknik direktörlük kariyerine Almanya’nın Hannover 96’nın rezerv takımında başlayan Ismael, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı.

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