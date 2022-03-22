Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş'ta, Fransız teknik adam Valerien Ismael'i takımın başına getiriyor..Beşiktaş yönetimi, Önder Karaveli ile üst üste kötü sonuçlar alınmasının ardından yeni teknik direktör konusunda kesin karara vardı.Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerien Ismael için prosedürler hızlandırıldı.
46 yaşındaki Fransız teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. Sezon başında göreve başladığı Albion ile 31 maça çıkan Ismael, Şubat ayında görevinden ayrılırken 1.45 maç başına galibiyet puanı elde edebildi.Teknik direktörlük kariyerine Almanya’nın Hannover 96’nın rezerv takımında başlayan Ismael, Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı.
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