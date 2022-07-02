02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:07
Beşiktaş JK - Rain 2022-23 Sezonu Forma Tanıtımı Yapıldı
Beşiktaşın 2022-23 sezonu formalarının lansmanı TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Lansmanda, Teknik Direktörü Valérien Ismaël ile futbolcular Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2022-23 sezonu formalarını basın mensuplarına tanıttılar.Beşiktaş Kulübü sitesinden yapılan açıklamada;
Beşiktaş JK ikinci Başkanı Engin Baltacı, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:“Rain’e başarılar diliyorum. Umarım formalarımızı beğenmişsinizdir. Formalarımız gerçekten güzel. Bu anlamda bütün Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Özellikle üçüncü formamız dışarıda da her zaman herhangi bir etkinlikte de giyilebilecek bir forma. Bir diğer çubuklu formamız özlenen ve çıkarılması için yönetimimize talepte bulunulan bir formaydı. O yüzden o formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bu anlamda başta söylemem gerekeni şimdi söyleyeyim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi işleri nedeniyle bu lansmana katılamadı. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza, sponsorumuz Rain’e selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş’a katkı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Rain sponsorluğunun gerçekleşmesinde emeği olan Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy’a teşekkür ediyorum.”
(BJK)
Son Güncelleme: 02.07.2022 09:13