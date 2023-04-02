Beşiktaş, Kadıköy'de farklı kazandı....Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 4

Spor Toto Süper Lig 27.hafta maçında Fenerbahçe evinde 51.dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş’a 4-2 gibi farklı bir skorla yenildi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy ve kerem Ersoy hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 11.dakikasında Beşiktaş’ta sakatlanan Tayyip Talha Sonuç yerini Welinton’a bıraktı.28.dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.30.dakikada Fenerbahçe’de Samet akaydın sarı kart gördü.Beşiktaş’ta ise Vincent Aboubakar sarı kart gördü.37.dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.41.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.45.dakikada Beşiktaş’ta Omar Colley sarı kart gördü.45+5.dakikada Fenerbahçe’de Osayi Samuel sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ve Amir Hadziahmet oyundan çıktılar.Yerine Alexandru Maxim ve Nathan Redmond oyuna girdiler.48.dakikada Beliktaş’ta Gedson Fernandes sarı kart gördü.51.dakikada Beşiktaş’ta Welinton ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.53.dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ayağından penaltı kaçırdı.

55.dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes yerini Necip Uysal’a bıraktı.58.dakikada beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 1-1 yaptı.62.dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile 2-1 öne geçti.

63.dakikada Fenerbahçe’de Osayi Damuel ve Mert Hakan Yandaş oyundan çıktılar.Yerine Miha Zajc ve Diego Rossi oyuna girdiler.69.dakikada Fenerbahçe’de Samet Akaydın yerini Emre Mor’a bıraktı.

75.dakikada Beşiktaş’ta Alexandru Maxim sarı kart gördü.75.dakikada Beşiktaş Nathan Redmond ile 3-1 öne geçti.76.dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler ve Joe Pedro oyundan çıktılar.Yerine İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun oyuna girdiler.90+1.dakikada Beşiktaş Vincent Aboubakar ile skoru 4-1 yaptı.90+5.dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.90+5.dakikada Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile skoru 4-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Beşiktaş’a 4-2 yenildi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 52 yaparken, Fenerbahçe 54 puanda kaldı.

Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF