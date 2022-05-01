Beşiktaş, Kayseri deplasmanından üç puanla döndü.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 3-2 yendi.Karşılaşmada 22.dakikada Mame Thiam ceza alanına girerken ona müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Mama Thiam skoru 1-0 yaptı.26. dakikada Beşiktaş’ta Welinton sarı kart gördü.30. dakikada ceza alanı içinde müsait durumda topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.45. dakikada Emirhan İlkhan ceza alanı dışından sert şutunu Lung parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor’da Ramazan Civelek oyundan çıktı.Emrah Başsan oyuna girdi.50. dakikada Atiba'nın yerde kalmasıyla Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Rachid Ghezzal'ın ortasında Hutchinson Atiba topu arka direğe aşırttı, Arka direkte Serdar Saatçi’'nin kafa vuruşu Mert Çetin'den filelere gitti ve skor 1-1 oldu. 57. dakikada Kayserispor’da sakatlanan Mert Çetin yerini Uğur Demirok’a bıraktı.60.dakikada Beşiktaş'ta sarı kart gören Francisco Montero, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.71. dakikada Beşiktaş’ta Rachid Ghezzai, Michy Batshuayi ve Cyle Larin oyundan çıktılar.Yerine Alex Teixeira, Kenan Karaman ve Kevin N’Koudou oyuna girdiler.74. dakikada Kayserispor’da Andrea Bertolacci ve Mario Gavranovic oyundan çıktılar.Yerine Müguel Cardoso ve Gustavo Campanharo oyuna girdi.75. dakikada Beşiktaş, Kevin N’Koudou ile skoru 2-1 yaptı.76. dakikada Valentin Rossier sarı kart gördü. Valentin Rossier Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.78. dakikada beşiktaş penaltı kazandı. Kevin N’Koudou penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı.82. dakikada Beşiktaş’ta Francisco Montero ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.84. dakikada Kayserispor'da Joseph Attamah yerini İlhan Parlak'a bıraktı.90+6. dakikada Kayserispor Miguel Cardoso ile skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-2 yendi.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF