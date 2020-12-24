Beşiktaş kazanmaya devam ediyor I MKE Ankaragücü 0- Beşiktaş 1

Süper Lig’in 14. hafta mücadelesinde Başkent’te oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçı Beşiktaş 1-0 kazanmayı bildi.Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, Saba Lobjanidze ve Emre Güral’ın net fırsatları değerlendirememesi nedeniyle aradığı golü bulamadı. Beşiktaş’ın Cyle Larin ile 23. dakikada attığı gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta kontrol yine Ankaragücü’ndeydi ancak golü Beşiktaş buldu. Siyah beyazlıların savunmacısı Domagoj Vida attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi bu skorla kazandı.

Ligde oynadığı son 5 maçın dördünü kazanan Beşiktaş galibiyetlerine bir yenisini eklerken puanını 25 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise, 9 puanla 20. sırada kaldı. Üç maç sonra mağlup olan Başkent ekibi bir sonraki maçında Denizlispor’a konuk olurken, Beşiktaş sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.