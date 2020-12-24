Beşiktaş kazanmaya devam ediyor I MKE Ankaragücü 0- Beşiktaş 1
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçta kontrol yine Ankaragücü’ndeydi ancak golü Beşiktaş buldu. Siyah beyazlıların savunmacısı Domagoj Vida attığı golle takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi bu skorla kazandı.
Ligde oynadığı son 5 maçın dördünü kazanan Beşiktaş galibiyetlerine bir yenisini eklerken puanını 25 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise, 9 puanla 20. sırada kaldı. Üç maç sonra mağlup olan Başkent ekibi bir sonraki maçında Denizlispor’a konuk olurken, Beşiktaş sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.