Beşiktaş kazanmaya devam etti

Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenererk galibiyet serisine devam etti.İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam etti. Mücadele seviyesi yüksek karşılaşmada Beşiktaş tek golle kazandı ve üst üste 4., son 6 maçta ise 5. galibiyetini elde etti. 72'de Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanan Kartal, 21 puana çıktı. 13 puanda kalan ev sahibi Konyaspor'un ise üç puan hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında kritik randevuda İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Kartal, 72'de Burak Yılmaz'ın golüyle üç puana uzandı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 6 lig maçında 5 galibiyeti ve 1 beraberlik elde ederek 21 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Bu yenilgiyle 13 puanda kalan Konyaspor'un ise ligde üç puan hasreti 6 maça çıktı.

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