Beşiktaş kazanmayı unuttu...Kasımpaşa 1 - Beşiktaş 1

Süper Lig 15. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı.Süper Lig'de üst üste çıktığı 4 maçı da kaybeden ve lider Trabzon'un 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş aldığı bu beraberlik ile 1 puana razı oldu..Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Can Bozdogan ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza, Umut Bozok'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve gelecek hafta oynayacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü66. dakikada Beşiktaş'ta Cyle Larin Hadergjonaj'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü..82. dakikada Kasımpaşa, Umut Bozok ile skoru 1-1 yaptı.89. dakikada Kasımpaşa'da Tarkan Serbest, Beşiktaş'ta Welinton sarı kart gördü.90. dakikada Kasımpaşa'da Michal Travnik sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı..

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21 yaparken, Kasımpaşa 11 puanda kalarak tehlike bölgesinden çıkamadı.

Kasımpaşa: Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut, Jorgensen

Beşiktaş:

Süper Lig 15. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Süper Lig 15. Hafta Puan Dururmu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF