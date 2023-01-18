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Beşiktaş kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı penaltı atışları sonucu eledi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 21:02
Beşiktaş kupaya veda etti

Beşiktaş kupaya veda etti

   Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı penaltı atışları sonucu eledi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 12. Dakikasında MKE Ankaragüc Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.40. dakikada MKE Ankaragücü’nde Marion sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou ve Emrecan Uzunhan oyundan çıktı.Yerine Nathan Redmond ve Cenk Tosun oyuna girdi.59. dakikada MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chayzigiovannis oyunan çıktı.Yerine Giorgi Beridze oyuna girdi.61. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka sarı kart gördü.

   65. Dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan oyundan çıktı.Yerine Arthur Masıaku oyuna girdi.77. dakikada Beşiktaş Cenk Tosun ile skoru 1-1 yaptı.80.dakikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid oyundan çıktı.Yerine Pedro Moreira oyuna girdi.87. dakikada MKE Ankaragücü’nde Kevin Malcuit oyundan çıktı.Yerine Fıratcan Üzüm oyuna girdi.90. dakikada Beşiktaş’ta Umut Nayır oyunadan çıktı.Yerine kerem Atakan Kesgin oyuna girdi.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.

Uzatma Dakikaları;

   Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 101.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Yasin Güreler oyuna girdi.103. dakikada Cenk Tosun oyundan çıktı.Yerine Attiba Hutchinson oyuna girdi.120. dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes oyundan çıktı.Yerine Necip Uysal oyuna girdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

   Penaltı atışlarında MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında 4-3 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.

Başakşehir FK bir üst turda…..

   Günün diğer maçlarında Başakşehir FK, penaltı atışları sonrası Fatih Karagümrük’ü eledi.Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada Başakşehir FK, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.

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BeşiktaşZiraat Türkiye Kupası Son 16 TurMKE Ankaragücü
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