Beşiktaş kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı penaltı atışları sonucu eledi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 12. Dakikasında MKE Ankaragüc Ali Sowe ile 1-0 öne geçti.40. dakikada MKE Ankaragücü’nde Marion sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou ve Emrecan Uzunhan oyundan çıktı.Yerine Nathan Redmond ve Cenk Tosun oyuna girdi.59. dakikada MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chayzigiovannis oyunan çıktı.Yerine Giorgi Beridze oyuna girdi.61. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka sarı kart gördü.
Uzatma Dakikaları;
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 101.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Yasin Güreler oyuna girdi.103. dakikada Cenk Tosun oyundan çıktı.Yerine Attiba Hutchinson oyuna girdi.120. dakikada Beşiktaş’ta Gedson Fernandes oyundan çıktı.Yerine Necip Uysal oyuna girdi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında 4-3 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.
Başakşehir FK bir üst turda…..
Günün diğer maçlarında Başakşehir FK, penaltı atışları sonrası Fatih Karagümrük’ü eledi.Normal süresi 2-2 tamamlanan karşılaşmada Başakşehir FK, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı ve bir üst tura yükseldi.