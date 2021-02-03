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Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı

 Süper Lig ikinci yarısına lider giren Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyeti ardından Antalyaspor beraberliği ile puan sıralamasında 3.liğe geriledi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:09
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı

Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı

   Süper Lig ikinci yarısına lider giren Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyeti ardından Antalyaspor beraberliği ile puan sıralamasında 3.liğe geriledi.Karşılaşmaya baskılı ve önde başlayan siyah beyazlılar hiç bekelemdikleri anda kalelerinde golü gördüler.Karşılaşmanın 39. dakikasında Gökdeniz nefis bir kafa vuruşuyla Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi.İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.Maçın son bölümünü 10 kişi ve savunmada geçiren Antalyaspor Boffin'in kurtarışları başta olmak üzere iyi bir direnç gösterdi ve bir başka gole izin vermedi. Maç 1-1 bitti. 

   Üst üste 7’inci maçında da kaybetmeyen Antalyaspor söz konusu maçlarda 12 puan topladı ve 30 puanla 9. sıraya yerleşti. 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş 45 puanla 3’üncü sıraya geriledi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaspor
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