Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
Üst üste 7’inci maçında da kaybetmeyen Antalyaspor söz konusu maçlarda 12 puan topladı ve 30 puanla 9. sıraya yerleşti. 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş 45 puanla 3’üncü sıraya geriledi.
Süper Lig ikinci yarısına lider giren Beşiktaş, Trabzonspor mağlubiyeti ardından Antalyaspor beraberliği ile puan sıralamasında 3.liğe geriledi.
Beşiktaş lider girdiği haftayı üçüncü olarak tamamladı
Üst üste 7’inci maçında da kaybetmeyen Antalyaspor söz konusu maçlarda 12 puan topladı ve 30 puanla 9. sıraya yerleşti. 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş 45 puanla 3’üncü sıraya geriledi.