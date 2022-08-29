Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta kapanış maçında Beşiktaş evinde Sivasspor’u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 13. Dakikasında Beşiktaş, Jackson Muleka ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Wout Weghorst Beşiktaş’ı 2-0 öne geçiren golü attı.39. dakikada Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.42. dakikada Beşiktaş Jackson Muleka ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Sivasspor üç oyuncu değişikliği ile başladı.Charilaos Charisis, Abdul Keita ve Caner Osmanpaşa oyundan çıktılar.Yerine Hakan Arslan, Robin Yalçın ve Aaron Appindangoye oyuna girdiler.54. dakikada Beşiktaş’ta Salih Uçan yerini Berkay Vardar’a bıraktı.

61. Dakikada Sivasspor’da Leke James oyundan çıktı.Yerine Clinton N’Jie oyuna girdi.62. dakikada Beşiktaş’ta Jackson Muleka ve Arthur Masuaku oyundan çıktılar.Yerine Kenan karaman ve Umut Meraş oyuna girdiler.74. dakikada Sivasspor'da Dia Seba, Fredrik Ulvestad yerine oyuna girdi.78. dakikada Beşiktaş’ta Dele Alli ve Wout Weghorst oyundan çıktılar.Yerine Cenk Tosun ve Kerem Atakan Kesin oyuna girdiler.83. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan sarı kart gördü.96. dakikada Sivasspor, Dia Seba ile skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmadan Beşiktaş 3-1 galip ayrılarak puanını10 yaptı.Sivasspor ise 2 puanda kaldı.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu,Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Dele Alli, Necip Uysal, Gedson Fernandes , Wout Weghorst, Jackson Muleka

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Abdul Keita, Caner Osmanpaşa, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Puan Durumu;

Spor Toto Süper Lig 5. Hafta Maç Programı;

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