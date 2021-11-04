Beşiktaş Lizbon'da ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, Sportin Lizbon'a deplasmanında 4-0 yenildi.Beşiktaş bu sonuçla grupta oynayacağı iki maçı kalmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ümidini tamamen yitirdi. Siyah beyazlıların 3. olarak Avrupa Ligi Play-Off turuna katılma ihtimali matematiksel olarak devam etse de mucizelere kaldı.

Sporting Lizbon 10 dakikada bulduğu 3 golle soyunma odasına 3-0’lık üstünlükle girerken, goller Pedro Gonçalves (31’p, 38′) ve Paulinho’dan geldi. İkinci yarının 56. dakikasında Pablo Sarabia’nın attığı gol maçın skorunu 4-0 olarak belirledi. Öte yandan, siyah beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza 90+1’de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lizbon karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, gruptaki dördüncü maçını da kaybederek 0 puanla son sırada yer aldı.

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