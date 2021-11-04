Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş Lizbon'da ağır yaralı

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, Sportin Lizbon'a deplasmanında 4-0 yenildi

04 Kasım 2021 Perşembe 07:32
Beşiktaş Lizbon'da ağır yaralı

Beşiktaş Lizbon'da ağır yaralı

    Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, Sportin Lizbon'a deplasmanında 4-0 yenildi.Beşiktaş bu sonuçla grupta oynayacağı iki maçı kalmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde tur atlama ümidini tamamen yitirdi. Siyah beyazlıların 3. olarak Avrupa Ligi Play-Off turuna katılma ihtimali matematiksel olarak devam etse de mucizelere kaldı.

     Sporting Lizbon 10 dakikada bulduğu 3 golle soyunma odasına 3-0’lık üstünlükle girerken, goller Pedro Gonçalves (31’p, 38′) ve Paulinho’dan geldi. İkinci yarının 56. dakikasında Pablo Sarabia’nın attığı gol maçın skorunu 4-0 olarak belirledi. Öte yandan, siyah beyazlıların Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza 90+1’de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lizbon karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, gruptaki dördüncü maçını da kaybederek 0 puanla son sırada yer aldı.

(Skor)

Son Güncelleme: 04.11.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi C GrubuBeşiktaşSportin Lizbon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki kıta arasında 43. maraton | 20 bin sporcu katılacak
İki kıta arasında 43. maraton | 20 bin sporcu katılacak
İstanbul Maratonu heyecanı fuarda başlayacak
İstanbul Maratonu heyecanı fuarda başlayacak
Galatasaray'dan son derece kıymetli üç puan
Galatasaray'dan son derece kıymetli üç puan
Dört gollü maçta kazanan yok
Dört gollü maçta kazanan yok
Ümraniyespor liderliğini sürdürdü
Ümraniyespor liderliğini sürdürdü
Kayseri'de müthiş maç, 3 gol, 2 kırmızı kart
Kayseri'de müthiş maç, 3 gol, 2 kırmızı kart
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
Fenerbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı
Fenerbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı
Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 
Beşiktaş, Hatayspor'a takıldı 
Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı
Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim