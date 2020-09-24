Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi
Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Rio Ave maçını penaltı atışları ile kaybetti.Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırladığı Portekiz ekibi Rio Ave’ye normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında kaybederek UEFA Avrupa Ligi macerasına son verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen siyah beyazlılar 85’te Bruno Moreira’nın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Temsilcimizde Larin ve Welinton üst üste 2 penaltıyı kaçırdı. Rio Ave 4 atışta ağları bularak play-off’a yükselen taraf oldu.
Rio Ave 85’inci dakikada Bruno Moreira’nın golüyle beraberliği yakaladı. Mane’nin sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Bruno durumu 1-1 yaptı.Beşiktaş 90’ıncı dakikada Mensah ile yüzde yüzlük bir pozisyon harcadı. Ceza sahası içindeki net pozisyonda Mensah kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe vurdu. Tecrübeli futbolcu daha müsait pozisyondaki Lens’e çıkarsa öne geçme fırsatı doğacaktı.120+2’de Beşiktaş’ın genç kalecisi Utku yüzde yüzlük gol pozisyonunda Rio Ave’ye geçit vermedi ve maçı penaltılara taşıdı. Ancak penaltı atışlarında Rio’nun attığı 4 gole engel olamadı.Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rio Ave’ye de penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
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