Beşiktaş penaltı atışlarında kaybederek elendi

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Rio Ave maçını penaltı atışları ile kaybetti.Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırladığı Portekiz ekibi Rio Ave’ye normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında kaybederek UEFA Avrupa Ligi macerasına son verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen siyah beyazlılar 85’te Bruno Moreira’nın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Temsilcimizde Larin ve Welinton üst üste 2 penaltıyı kaçırdı. Rio Ave 4 atışta ağları bularak play-off’a yükselen taraf oldu.

Beşiktaş 15’inci dakikada Necip Uysal’ın asistinde Güven Yalçın’ın golüyle Rio Ave karşısında 1-0 öne geçti. Necip’in sağdan güzel ortasına arka direkte iyi yükselen Güven, Beşiktaş’ı Rio Ave karşısında öne geçirdi.34’üncü dakikada Beşiktaş’ın geliştirdiği atakta Dorukhan Toköz’ün şutu direkten döndü.Beşiktaş 43’te yine Güven Yalçın ile gole çok yaklaştı. Siyah beyazlıların golü bulduğu pozisyonda olduğu gibi sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Güven Yalçın çok iyi vurdu ancak kaleci topu kurtarmayı başardı. Pozisyondaki tek fark bu kez ortayı açan Necip Uysal değil, Jermain Lens’ti.İlk yarısı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona eren mücadelede ikinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. Tura normal sürede çok yakın olan siyah beyazlılar skoru koruyamadı.

Rio Ave 85’inci dakikada Bruno Moreira’nın golüyle beraberliği yakaladı. Mane’nin sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Bruno durumu 1-1 yaptı.Beşiktaş 90’ıncı dakikada Mensah ile yüzde yüzlük bir pozisyon harcadı. Ceza sahası içindeki net pozisyonda Mensah kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu direğe vurdu. Tecrübeli futbolcu daha müsait pozisyondaki Lens’e çıkarsa öne geçme fırsatı doğacaktı.120+2’de Beşiktaş’ın genç kalecisi Utku yüzde yüzlük gol pozisyonunda Rio Ave’ye geçit vermedi ve maçı penaltılara taşıdı. Ancak penaltı atışlarında Rio’nun attığı 4 gole engel olamadı.Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Rio Ave’ye de penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.

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