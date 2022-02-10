10 Şubat 2022 Perşembe 23:33
Beşiktaş penaltı atışlarıyla çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son16 Turunda Beşiktaş evinde Göztepe, penaltı vuruşları sonrasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.Karşılaşmada 44. dakikada Beşiktaş'ta Francisco Montero sarı kart gördü.45. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü.74. dakikada Göztepe'de Dino Arslanagic sarı kart gördü.90. dakikada Beşiktaş'ta Dino Arslanagic ve Güven Yalçın sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı.Uzatma dakikalarında 112. dakikada Ghezzal'ın köşe vuruşunda seken topa Pjanic vurdu, İrfancan kurtardı.Beşiktaş'ın yoğun baskısı sonuç vermedi ve maç penaltılara gitti.Penaltılar sonucunda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Teixeira, Larin
Göztepe : İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye
Son Güncelleme: 10.02.2022 23:45