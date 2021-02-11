Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde
Beşiktaş Konya deplasmanında penaltı atışları sonucunda yarı finale kaldı ve Meidpol Başakşehir'in rakibi oldu.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile Beşiktaş Konya BŞB Stadı’nda karşıkarşıya geldiler.Beşiktaş 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında gülen taraf oldu.Beşiktaş yarı finalde Başakşehir ile eşleşti. Yarı final karşılaşması Vodafone Park’ta oynanacak.
Konyaspor penaltılar: Kravest (Kaçırdı), Guilherme, Skubic (Kaçırdı), Miya, Abdülkerim (Kaçırdı)
Beşiktaş penaltılar: Ghezzal, Mensah (Kaçırdı), Necip, Rosier
KONYASPOR:Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ:Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk
Bu sonuçlar sonucu yarı final eşleşmeleri şöyle oldu;
Antalyaspor-Alanyaspor
Beşiktaş-Başakşehir