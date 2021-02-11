Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde

Beşiktaş Konya deplasmanında penaltı atışları sonucunda yarı finale kaldı ve Meidpol Başakşehir'in rakibi oldu.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile Beşiktaş Konya BŞB Stadı’nda karşıkarşıya geldiler.Beşiktaş 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında gülen taraf oldu.Beşiktaş yarı finalde Başakşehir ile eşleşti. Yarı final karşılaşması Vodafone Park’ta oynanacak.

Konyaspor penaltılar: Kravest (Kaçırdı), Guilherme, Skubic (Kaçırdı), Miya, Abdülkerim (Kaçırdı)

Beşiktaş penaltılar: Ghezzal, Mensah (Kaçırdı), Necip, Rosier

KONYASPOR:Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ:Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

Bu sonuçlar sonucu yarı final eşleşmeleri şöyle oldu;

Antalyaspor-Alanyaspor