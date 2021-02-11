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Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde

 Beşiktaş Konya deplasmanında penaltı atışları sonucunda yarı finale kaldı ve Meidpol Başakşehir'in rakibi oldu.

11 Şubat 2021 Perşembe 23:28
Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde

Beşiktaş penaltı atışlarıyla yarı finalde

   Beşiktaş Konya deplasmanında penaltı atışları sonucunda yarı finale kaldı ve Meidpol Başakşehir'in rakibi oldu.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Konyaspor ile Beşiktaş Konya BŞB Stadı’nda karşıkarşıya geldiler.Beşiktaş 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında gülen taraf oldu.Beşiktaş yarı finalde Başakşehir ile eşleşti. Yarı final karşılaşması Vodafone Park’ta oynanacak.

Konyaspor penaltılar: Kravest (Kaçırdı), Guilherme, Skubic (Kaçırdı), Miya, Abdülkerim (Kaçırdı)

Beşiktaş penaltılar: Ghezzal, Mensah (Kaçırdı), Necip, Rosier

KONYASPOR:Eray, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Musa, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ:Utku, Rosier, Vida, Montero, Nsakala, Necip, Atiba, Oğuzhan, Nkoudou, Hasic, Cenk

  Bu sonuçlar sonucu yarı final eşleşmeleri şöyle oldu;

Antalyaspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Başakşehir

Son Güncelleme: 11.02.2021 23:37
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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