Beşiktaş puan kaybetmeye devam ediyor, Ankaragücü 0-Beşiktaş 0

Beşiktaş Ankara deplasmanında istediği üç puanı alamadı.Beşiktaş Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Milli aradan sonra çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar maçın son 15 dakikasını 10 kişi oynayan rakibi karşısında gol bulamadı. Beşiktaş üst üste 4.deplasmanında da galip gelemedi.

Etkisiz bir oyun ortaya koyan ve 90 dakika boyunca golü bir türlü bulanayan Beşiktaş, 4 dış saha mücadelesinde de 3 puana uzanamadı.75.dakikada oyuncu değişikliği için kenara gelen Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay hakemle yaşadığı diyalog sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı.

Siyah beyazlılar için maçın en net pozisyonu 88.dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan topta hareketlenen Umut Nayir ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.Beşiktaş geride kalan 3 deplasmanda Sivasspor’a 3-0, Gaziantep FK’ya 3-2 ve Trabzonspor’a 4-1 mağlup olmuştu.

Haftaya Galatasaray ile Vodafone Stadı’nda oynayacak Beşiktaş’ta Burak Yılmaz sakatlanarak maça devam edemedi. 67.dakikada kendisini yere bırakan Burak Yılmaz’ın durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke, Sedat, Faty, Hasan, İlhan, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak

(Sözcü)