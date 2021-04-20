Beşiktaş puan kaybetye devam etti
Süper Lig’in 36’ıncı haftasında Demir Grup Sivasspor evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe’nin BAY geçeceği haftada puan farkını açma şansını kaybetti.
Hücumda istediği etkinliği bir türlü yakalayamayan Beşiktaş duran toplarda da aradığı galibiyet golünü bulamadı.Karşılaşma golsüz sona erdi.
Rıza Çalımbay yönetiminde ligin özellikle ikinci yarısında geçilmesi en zor takımlardan biri haline gelen DG Sivasspor yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından puanını 72’ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlılar Fenerbahçe ile farkı 3 puana çıkardı 1 maçı eksik Galatasaray ise lideri 65 puanla takip etti.