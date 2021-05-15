Beşiktaş ŞAMPİYON
Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla Galatasaray'ın önünde lider giren Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 yenerek Şampiyon oldu.Beşiktaş, 10. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 69. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.Karşılaşmada başka gol olamdı ve Beşiktaş 1-0 kazanarak Şampiyon oldu.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N’Koudou, Larin