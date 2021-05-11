Beşiktaş şampiyonluğu zora soktu

Süper Lig'in 41. haftasına 81 puanla lider giren Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.Karşılaşmada 38. dakikada Fatih Karagümrük, deplasmanda Balkovec ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54'. dakikada Beşiktaş, Ghezzal ile skoru 1-1 yaptı.77'. dakikada Fatih Karagümrük'te Zukanovic Mensah'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 80. dakikada on kişi kalan Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş 81 puanda kalırken, Fatih Karagümrük puanını 57 yaptı.Son hafta Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile oynarken, Fatih Karagümrük evinde Yukatel Denizlispor ile oyanacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Nkoudou, Larin

Yedekler: Utku, Emre, Montero, Bilal, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Mensah

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Sobiech

Yedekler: Yavuz, Koray, Mevlüt, Efe, Muhammed Egemen, Salibur, Aksel, Serhat, Lens, Castro