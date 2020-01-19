Beşiktaş şampiyonluk yarışında ağır yara aldı

Beşiktaş şampiyonluk için son derece önem taşıyan karşılaşmada evinde lider Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek puan farkını 10'a çıkardı.Bu sonuçla rakiplerinin puan kazandığı ve liderle arasında puan farkı 10'a çıkan Beşiktaş büyük ölçüde şampiyonlukta erken havlu attı.

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftası olan 18. haftanın en kritik maçında lider Demir Grup Sivasspor ile zirve mücadelesi veren ekiplerden Beşiktaş, Vodafone Park'ta bir araya geldi. Sivasspor nefes kesen maçı 3-1 kazanarak oldukça kritik bir galibiyet elde etti ve 40 puana çıkarak zirvedeki yerini korudu.

Beşiktaş ise Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un üç puanla kapattığı haftada kaybederek 30 puanda kaldı ve ağır bir yara aldı. Siyah-beyazlılar, son dört lig maçında üçüncü kez mağlup oldu.

Sivasspor'un golleri 7'de Erdoğan Yeşilyurt'tan ve 45'te Mustapha Yatabare'den geldi. 7'de Erdoğan'ın frikik golünde Loris Karius inanılmaz bir hata ile topu elinden kaçırdı ve topun ağlara gitmesine sebep oldu. Beşiktaş'ın golünü ise 33'te Adem Ljajic kaydetti. Sivas'ta Uğur, 67'de kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Nkoudou, Ljajic, Caner, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

(Sözcü)