Beşiktaş Sergen'le bambaşka

Beşiktaş evinde Gaziantep'i 3-0 yendi.Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng Gaziantep FK'ya enfes bir gol attı. Beşiktaş aldığı bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükseltip maç fazlasıyla 7. sıraya yükselti. Konuk ekip Gaziantep Fk 27 puanda kaldı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Boateng ve 90+5'te Jeremain Lens kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle 4 golü iptal edildi. Bu skorla Beşiktaş, Sergen Yalçın direktörlüğünde 2 maçta 6 puan kazandı.