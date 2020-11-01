Beşiktaş seri yakaladı I Beşiktaş 1- Yeni Malatyaspor 0

Beşiktaş ,Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Galibiyet serisi yakalamak isteyen Beşiktaş, deplasmanda ilk kez kazanmak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Kartal 10 puana yükseldi, konuk ekip ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Cyle Larin’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve üç maçlık üç puan hasretinin ardından üst üste ikinci galibiyetini almış oldu.

Maçın ilk yarısında yüzde 77 ile topla oynayan ancak golü bulamayan Beşiktaş, ikinci yarının başında öne geçti ve üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı. Konuk ekip maçın son bölümünde baskı kurmaya çalıştı.

Toplamda 6. maçını oynayan Sergen Yalçın’ın öğrencileri bu sonuçla puanını 10’a yükseltti. Beşiktaş maç eksiği ile 8. sırada bulunuyor. Yeni Malatyspor ise 7. maçının ardından 8 puanda ve maç fazlasıyla 11. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Gaziantep’e konuk olacak. Bu sezon deplasmanda yine kazanamayan Yeni Malatyaspor ise Denizlispor’u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

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