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Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu bugün Demir Grup Sivas'ta açıyor.

Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu bugün Demir Grup Sivas'ta açıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:24
Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor

 Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor

    Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu bugün Demir Grup Sivas'ta açıyor.Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkacak. 

    Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak.Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco ve Dorukhan Toköz ve Mirin bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

   Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bugün 27. kez karşılaşacak.İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.

(Beinsports)

Son Güncelleme: 17.08.2019 10:37
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDemir Grup Sivas
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