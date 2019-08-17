Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
95734
ALTIN
271.249
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7742
EURO
6.1703

Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçını 3-0 kaybetti.

Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçını 3-0 kaybetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:38
Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi

Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi

   Beşiktaş deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçını 3-0 kaybetti.Demir grup Sivasspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı kolay geçti.Karşılaşmanın 30'cu dakikasında ev sahibi takım Mert Hakan'la 1-0 öne geçti.Maçın 45'ci dakikasında Demir Grup Sivasspor kalecisi  Samassa, Boyd'la çarpışıp sakatlık geçirdi. Fransız kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş hızlı başladı.Ancak golü yine Demir Grup Sivasspor buldu.54'cü dakikada  Yatabare'nin golüyle skor 2-0 oldu. 76'cı dakikada  Emre Kılınç Demir Grup Sivassor'u 3-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Demir Grup Sivasspor evide Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Apinndangoye, Cofie, Caner, Mert Hakan, Hakan Aslan, Emre, Rybalka, Vieria, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avc

Son Güncelleme: 17.08.2019 23:50
Anahtar Kelimeler:
SivassporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City evinde Tottenham ile evinde 2-2 berabere kaldı
Manchester City evinde Tottenham ile evinde 2-2 berabere kaldı
Galatasaray'da şok ayrılık
Galatasaray'da şok ayrılık
Real Madrid sezona galibiyetle başladı
Real Madrid sezona galibiyetle başladı
Liverpool deplasmanda galip
Liverpool deplasmanda galip
Çaykur Rizespor deplasmanda galip
Çaykur Rizespor deplasmanda galip
Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor
Beşiktaş sezonu Sivasspor deplasmanında açıyor
Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı
Galatasaray sezona mağlubiyetle başladı
Trabzonspor,  Sparta Prag'ı 2-1 devirdi
Trabzonspor,  Sparta Prag'ı 2-1 devirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort