Beşiktaş, Sivasspor'a farklı yenildi
Beşiktaş deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçını 3-0 kaybetti.Demir grup Sivasspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı kolay geçti.Karşılaşmanın 30'cu dakikasında ev sahibi takım Mert Hakan'la 1-0 öne geçti.Maçın 45'ci dakikasında Demir Grup Sivasspor kalecisi Samassa, Boyd'la çarpışıp sakatlık geçirdi. Fransız kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş hızlı başladı.Ancak golü yine Demir Grup Sivasspor buldu.54'cü dakikada Yatabare'nin golüyle skor 2-0 oldu. 76'cı dakikada Emre Kılınç Demir Grup Sivassor'u 3-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Demir Grup Sivasspor evide Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Ziya, Apinndangoye, Cofie, Caner, Mert Hakan, Hakan Aslan, Emre, Rybalka, Vieria, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avc