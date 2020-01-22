Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi 

Beşiktaş Süper Lig'de aldığı Sivasspor yenilgisinden sonra evinde BB Erzurumspor 3-2 yenlerek kupadan elendi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:56
Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi 

Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi  

   Beşiktaş Süper Lig'de aldığı Sivasspor yenilgisinden sonra evinde BB Erzurumspor 3-2 yenlerek kupadan elendi.Maçın daha ilk dakikası dolmadan Oltan’ın golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçti.33.dakikada Beşiktaş, Diaby’nin golüyle skoru eşitledi. Nkoudou’nun çizgiye inişi ve topu Diaby’ye çıkarması golü oluşturan en önemli detay oldu.İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İkinci Yarı

64.dakikada Adem Ljajic’in pasında ikinci yarıda oyunna giren Burak Yılmaz, kaleciyi geçti ve topu ağlara gönderdi.Beşiktaş bu golle karşılaşmada 2-1 öne geçti.67.ci dakikada Sissoko’nun muhteşem golüyle skor 2-2’ye geldi.Bu golün şokunu atlamadan Beşiktaş 72. dakikada Oltan Karakullukçu ile Erzurumspor skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma BB Erzurumspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.Taraftarlar kaleci Karius'a maç boyunca protesto ederken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya karşılaşma sonunda büyük tepki gösterdiler.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Osman, Hasan H., Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Hasan A., Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBB Erzurumspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya kupada yoluna devam etti
Antalya kupada yoluna devam etti
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi
Fenerbahçe kupada yoluna devam etti
Fenerbahçe kupada yoluna devam etti
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Kırklarelispor kupada tarih yazdı
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Rize evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Antalyaspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti  
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
Ronaldo Juventus'ta tarih yazıyor
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
İşte “Geleceğin KarakartaI”ı  
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Liverpool,  Manchester United'e acımadı
Süper Lig'de erken ayrılık
Süper Lig'de erken ayrılık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim