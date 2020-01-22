Beşiktaş şokta....Kupada BB Erzurumspor'a elendi

Beşiktaş Süper Lig'de aldığı Sivasspor yenilgisinden sonra evinde BB Erzurumspor 3-2 yenlerek kupadan elendi.Maçın daha ilk dakikası dolmadan Oltan’ın golüyle Erzurumspor 1-0 öne geçti.33.dakikada Beşiktaş, Diaby’nin golüyle skoru eşitledi. Nkoudou’nun çizgiye inişi ve topu Diaby’ye çıkarması golü oluşturan en önemli detay oldu.İlk yarıda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-1 berabere bitti.

İkinci Yarı

64.dakikada Adem Ljajic’in pasında ikinci yarıda oyunna giren Burak Yılmaz, kaleciyi geçti ve topu ağlara gönderdi.Beşiktaş bu golle karşılaşmada 2-1 öne geçti.67.ci dakikada Sissoko’nun muhteşem golüyle skor 2-2’ye geldi.Bu golün şokunu atlamadan Beşiktaş 72. dakikada Oltan Karakullukçu ile Erzurumspor skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma BB Erzurumspor'un 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı.Taraftarlar kaleci Karius'a maç boyunca protesto ederken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya karşılaşma sonunda büyük tepki gösterdiler.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Elneny, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Murat, Osman, Hasan H., Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Hasan A., Oltan

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri