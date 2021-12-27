Beşiktaş son dakikada yıkıldı...Konyaspor 1 - Beşiktaş 0

Süper Lig 19. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi.Önder Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş,Konyaspor'la 1-0 yenildi.Karşılaşmda 42. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sarı kart grödü.45. dakikada Konyaspor'da Paul-Jose Mpoku sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart grödü.58. dakikada Konyaspor'da M'Poku oyundan çıktı Rahmanovic oyuna girdi.59. dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Sehic gole izin vermedi. Dönen top önce Larin'den ardından da savunmadan sol çaprazda Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın vuruşu üst direkten geri geldi. Boşta kalan topa bu kez kafa vuran Ghezzal, yine kaleye isabet sağlayamadı ve top auta çıktı.69. dakikada Beşiktaş'ta Larin ve Oğuzhan oyundan çıkarken Can ve Güven oyuna girdi.77. dakikada Konyaspor'da Konyaspor'da Bytyqi ve Cikalleshi oyundan çıktı, Çekiçi ve Ahmed Hassan oyuna girdi.81. dakikada Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta da Pjanic'İn yerine Atiba oyuna girdi.90. dakikada Konyaspor Ahmed Hassan ile 1-0 öne geçti.90+2. dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi sarı kart gördü.Karşılaşmadan Konyaspor 1-0 galip ayrıldı.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Poku, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Umut, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Süper Lig 19. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 20. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF