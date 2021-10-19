Beşiktaş Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada Sporting Lizbon'na 4-1 yenildi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Sporting Lizbon, Sebastian Coates attığı golle 1-0 öne geçti.Bu gole Beşiktaş 24. dakikada Cyle Larin ile cevap verdi ve karşılaşmada durum 1-1 oldu.25. dakikada Sporting Lizbon'da Pedro Porro sarı kart gördü.27. dakikada Sebastian Coates'in golü ile Sporting Lizbon skoru 2-1 yaptı.37. dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi savunma arkasına sarktı, gelen topu düzeltti, vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü.43. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sarı kart gördü.44. dakikada Sporting Lizbon penaltı kazandı.Kazanılan penaltıyı Pablo Sarabia gole çevirdi ve skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Sporting Lizbon'nun 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Beşiktaş'ta Alex Teixeira sarı kart gördü.58. dakikada Beşiktaş'ta bu defa Rachid Ghezzal sarı kart grödü.69. dakikada Beşiktaş Ghezzal'ın pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleci Adan'ı geçti ancak şutu üstten auta gitti.72. dakikada Sporting Lizbon'da Gonçalo Inacio sarı kart grödü.76. dakikada Sporting Lizbon'da Zou Feddal sar kart gördü.90. dakikada Sporting Lizbon Paulinho ile skoru 4-1 yaptı90. dakikada Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sarı kart gördü.Karşılaşmadan Sporting Lizbon 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş grubunda puansız olarak sonuncu sırada yer alırken,Sporting Lizbon ilk galibiyetini ve ilk puanını alarak 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

Sporting Lizbon:Antonio Adan, Matheus Reis, Zou Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Joao Palhinha, Matheus Luiz, Pablo Sarabia, Pedro Porro, Pedro Goncalves, Paulinho

Teknik Direktör:Ruben Amorim