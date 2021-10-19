Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş Sporting Lizbon’a 4-1 yenildi.

 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada Sporting Lizbon'na 4-1 yenildi.

19 Ekim 2021 Salı 20:58
Beşiktaş Sporting Lizbon’a 4-1 yenildi.

 Beşiktaş Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi.

     UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada Sporting Lizbon'na 4-1 yenildi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Sporting Lizbon, Sebastian Coates attığı golle 1-0 öne geçti.Bu gole Beşiktaş 24. dakikada Cyle Larin ile cevap verdi ve karşılaşmada durum 1-1 oldu.25. dakikada Sporting Lizbon'da Pedro Porro sarı kart gördü.27. dakikada Sebastian Coates'in golü ile Sporting Lizbon skoru 2-1 yaptı.37. dakikada Beşiktaş'ta Batshuayi savunma arkasına sarktı, gelen topu düzeltti, vurdu ancak top yan direkten oyun alanına döndü.43. dakikada Beşiktaş'ta Domagoj Vida sarı kart gördü.44. dakikada Sporting Lizbon penaltı kazandı.Kazanılan penaltıyı Pablo Sarabia gole çevirdi ve skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Sporting Lizbon'nun 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.

    İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Beşiktaş'ta Alex Teixeira sarı kart gördü.58. dakikada Beşiktaş'ta bu defa Rachid Ghezzal sarı kart grödü.69. dakikada Beşiktaş Ghezzal'ın pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi kaleci Adan'ı geçti ancak şutu üstten auta gitti.72. dakikada Sporting Lizbon'da Gonçalo Inacio sarı kart grödü.76. dakikada Sporting Lizbon'da Zou Feddal sar kart gördü.90. dakikada Sporting Lizbon Paulinho ile skoru 4-1 yaptı90. dakikada Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sarı kart gördü.Karşılaşmadan Sporting Lizbon 4-1 galip ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş grubunda puansız olarak sonuncu sırada yer alırken,Sporting Lizbon ilk galibiyetini ve ilk puanını alarak 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin  

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

Sporting Lizbon:Antonio Adan, Matheus Reis, Zou Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Joao Palhinha, Matheus Luiz, Pablo Sarabia, Pedro Porro, Pedro Goncalves, Paulinho   

Teknik Direktör:Ruben Amorim 

Son Güncelleme: 19.10.2021 21:37
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSporting Lizbon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank’tan Karayolları’na set yok 
VakıfBank’tan Karayolları’na set yok 
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı yendi
Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu
Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi
Galatasaray, Konyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi
Altay 0 -F.Karagümrük 1
Altay 0 -F.Karagümrük 1
Kasımpaşa 1 -Göztepe 2
Kasımpaşa 1 -Göztepe 2
A.Demirspor 0 - Y. Malatyaspor 2
A.Demirspor 0 - Y. Malatyaspor 2
Manchester City 2- Burnley 0
Manchester City 2- Burnley 0
Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi
Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi
DG Sivasspor 2- Antalyaspor 2
DG Sivasspor 2- Antalyaspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim