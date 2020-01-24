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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayrıdı

24 Ocak 2020 Cuma 18:56
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

    Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayrıdı.Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

Beşiktaş, sezon başında Fikret Orman yönetiminin kararıyla 56 yaşındaki teknik adamla anlaşarak 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında üç kulvarda çıktığı toplam 27 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 13 de yenilgi aldı. 

Beşiktaş, Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamalarında, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda veda ederken, Süper Lig'de ise geride kalan 18 haftada topladığı 30 puanla 7. sırada yer aldı. 

(Maçkolik)

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAbdullah Avcı
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