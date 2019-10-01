Beşiktaş'ta büyük çöküş

Beşiktaş son yılların en kötü sezonlarından birini yaşıyor.Dün Göztepe'nin Gaziantep'te berabere kalması ile Beşiktaş düşme hattına düştü.Beşiktaş 6 hafta sonunda 5 puanda kalarak ateş hattına düştü. Transfer politikası yanlış işledi C klasman futbolcular kadroya dahil edildi. Avcı’nın yeni oyun sistemi oturmadı, savunma yıkıldı. Ligde averaj -4’e düştü. Borç tavan yaptı, yıl sonuna kadar ödenmesi gereken rakam: 500 milyon TL

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında yaşadığı lig şampiyonluklarıyla Avrupa'da iyi grafik çizen Beşiktaş, kısa sürede darmadağın oldu. Trabzonspor deplasmanında 4-1 yenilerek son 50 yılın en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, hem yönetim hem ekonomik hem de futbolda tam anlamıyla dibe battı. Fikret Orman yönetiminde bazı değişiklikler yapıldı ve transfer politikasında kadroya dahil eden isimler sıfır katkı verdi.

Büyük umutlarla göreve gelen Abdullah Avcı'nın yeni oyun sistemi bir türlü oturmadı. Savunma zaafları ön plana çıktı ve ofansif bölge işlemedi. Ligde 6 haftada 8 gol atan 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, küme düşme hattında -4 averajla haftayı kapattı. Tüm bunlara rağmen Avcı, taraftarlardan destek istedi. Ancak kızgın ve üzüntülü olan tribünler, deneyimli hocayı istifaya çağırdı.

Beşiktaş’ta sıkıntılı günlerle birlikte belirsizlik hâkim. Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimi futbol takımının içinde bulunduğu bu durumun bir numaralı sorumlusu olarak görülürken, yoğun protestoların sonuncunda olağanüstü kongre kararı aldı. 20 Ekim'de yapılacak kongrenin kötü durumdan çıkarıp çıkaramayacağı bilinmiyor. Abdullah Avcı ve teknik heyet için en önemli konular Wolverhampton ve Alanyaspor maçları. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak adına ve ligdeki kötü gidişattan kurtulup nefes almak için kazanmak zorunda.

İlk 6 hafta sonunda puan durumu çöyle;

(Sözcü)