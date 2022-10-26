Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş, yollarını ayırdığı Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.Siyah-Beyazlı takım deneyimli teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama an meselesi.Şenol Güneş böylece yaklaşık 3.5 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönmüş oldu.

Spor Toto Süper Lig’de son alınan Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışları uzun sürmedi. Beşiktaş Yönetimi, yaptığı görüşme sonrası tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ın Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

Daha önce 2015-2019 yılları arasında da Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevini üstlenmiş olan Şenol Güneş, ikinci kez siyah-beyazlı ekibin başına geçti. Şenol Güneş, Beşiktaş ile ilk döneminde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, Şampiyonlar Ligi’nde de namağlup lider olarak üst tura yükselmeyi başarmıştı.

Şenol Güneş son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başında görev yapmıştı.