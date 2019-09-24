Beşiktaş'ta istfa şoku, Fikret Orman dönemi bitiyor

Süper Lig'te ilk 5 haftada 11. sıraya kadar düşen Beşiktaş, liderlik iddiasından koparken, Başkan Fikret Orman istifa ettiğini açıkladı. Orman, "Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci divan mı götürecek, yoksa başka bir şey mi olacak ona bakacağız. Biz bıraktık" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Orman şunları söyledi:

"Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Enerjim artık yetmiyor. Yanlış anlamayın yorgun değilim. Sadece kırgın ve üzgünüm. Ben ne yaptım? Nereye gitsem tepkiyle karşılaşmaya başladım, insanları örgütlüyorlar. Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci divan mı götürecek, yoksa başka bir şey mi olacak ona bakacağız. Biz bıraktık"