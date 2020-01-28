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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi 

 Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasından sonra Sergen Yalçın'la anlaştı.

28 Ocak 2020 Salı 07:58
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi 

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi 

   Beşiktaş Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasından sonra Sergen Yalçın'la anlaştı.Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün Vodafone Park'ta 3 hoca adayı üzerine toplandı. Sergen Yalçın, Tayfun Korkut ve Erol Bulut isimleri üzerinden fikir alışverişlerinde bulunan yönetim, Yalçın'da karar kıldı. 47 yaşındaki teknik adam, Vodafone Park'a gelerek Çebi ve yöneticilerle yüz yüze görüştü. Daha önce teklif gelmesi halinde seve seve çalışacağını belirten Sergen Yalçın, 1.5 yıllık anlaşmaya imzayı attı.

    Para konuşmayan ve takdiri yönetime bırakan başarılı teknik adama 1.3 milyon Euro (8.45 milyon TL) ödeneceği kararlaştırıldı. Teknik direktörlük kariyerinde yardımcılarını hiç değiştirmeyen Yalçın, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Murat Şahin, Çağdaş Atan, Stefano Marrone, Gürsoy Yalçın, Levent Açıl ve Murat Kaytaz ile çalışmaya devam edecek. Deneyimli hocanın ilk talebinin yardımcılara ödeme yapılması yönünde olduğu iddia edildi. Yalçın, sezon sonunda kendi ücretiyle ilgili görüşebileceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 28.01.2020 08:05
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen YalçınAbdullah Avcı
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