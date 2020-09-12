Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Covid-19'a yakalandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 11:45
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

   Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Covid-19'a yakalandı.Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19’a yakalandığını açıkladı.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig dün Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla resmen açılış yapmıştı.

TFF’nin açıkladığı Covid-19 protokolüne göre Sergen Yalçın ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında olamayacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Teknik DirektörüSergen Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Süper Ligi 2020/21 Sezonu Tahminleri
Türkiye Süper Ligi 2020/21 Sezonu Tahminleri
Çaykur Rizespor 1 - Fenerbahçe 2
Çaykur Rizespor 1 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe yeni sezona hazır
Fenerbahçe yeni sezona hazır
Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor
Süper Lig yarın Ç.Rizespor-Fenerbahçe maçı ile start alıyor
Ümraniyespor'da corona virüs şoku
Ümraniyespor'da corona virüs şoku
Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da
VakıfBank kupada lider olarak turladı
VakıfBank kupada lider olarak turladı
Fenerbahçe sezona kupa ile başladı
Fenerbahçe sezona kupa ile başladı
VakıfBank kupaya galibiyetle başladı
VakıfBank kupaya galibiyetle başladı
A Milli Takım 0 - Macaristan 1
A Milli Takım 0 - Macaristan 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim