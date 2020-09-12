Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Covid-19'a yakalandı.Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19’a yakalandığını açıkladı.Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Sergen Yalçın’ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Süper Lig dün Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla resmen açılış yapmıştı.

TFF’nin açıkladığı Covid-19 protokolüne göre Sergen Yalçın ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında olamayacak.

“Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”