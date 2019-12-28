Beşiktaş'tan dört gollü kapanış

Beşiktaş ilk yarının son maçında Gençlerbirliği'ni 4 golle geçti.Ligde 2 maçtır kazanamayan Beşiktaş ilk yarının kapanışını 3 puanla yaptı. Seyircisi önünde Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayan siyah beyazlılar 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu 4 golle kazandı.

Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri Vida, N'Koudou, Oğuzhan ve Atiba'dan geldi. Maçı 3 asist 1 golle tamamlayan Atiba muhteşem performansıyla gecenin kahramanı oldu.

Avcı "Oyuna iyi başladık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.Maçı değerlendiren Abdullah Avcı, “Oyuna iyi başladık, ofsayttan goller. Rakibin kırmızı görmesi, futbolda en tehlikeli an, kendini iyi hissettiği andır. Sonra rakibin öne geçmesi, 9 kişi kalması. 9 kişi de kalsa rakip, oyunu iyi oynamıyorsan, 8 kişi blok olarak iyi duruyorsa karşında topu hızlı çevirmen lazım. 2. yarıda golün erken gelmesi ve rakibin de eksik olması maçı bize çevirdi” dedi.

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