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Beşiktaş'tan gol şov

Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla yendi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 22:22
Beşiktaş'tan gol şov

Beşiktaş'tan gol şov

   Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir sonuçla yendi.Beşiktaş maçın hemen başında üstünlüğü yakaladı.Beşiktaş, henüz 10. dakikada Burak Yılmaz ile 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

  Denizlispor, 53. dakikada Estupinan ile beraberliği yakaladı. Beşiktaş, 60. dakikada Gökhan Gönül ile skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş, 66. dakikada N'Koudou ile farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, 75. dakikada dördüncü golünü Ljajic ile buldu. Beşiktaş, 78. dakikada Diaby ile skoru 5-1'e getirdi.Karşılaşma Beşiktaş'ın 5-1 galibiyeti ile sonuçlandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'e çıkarırken, Denizlispor 31 puanda kaldı.

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

YEDEKLER: Hüseyin, Asım, Estupinan, Muhammet, Sedat, Alihan, Ben Youssef, Özgür

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, N’Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Kartal, Caner, Diaby

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDenizlispor
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